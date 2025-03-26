До 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який на замовлення РФ шпигував на Кіровоградщині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який на замовлення російських спецслужб шпигував на Кіровоградщині.

Про це повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що зловмисник готував ракетно-дронові удари РФ по Кіровоградській області. Серед основних цілей ворога були штаби і запасні командні пункти Сил оборони. Щоб "пробити" українську ППО, агент намагався виявити бойові позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Також ФСБ цікавили пукти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір регіону.

Після виконання цих завдань окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" до Росії через треті країни і подальше працевлаштування до ФСБ.

Співробітники СБУ стали на заваді ворожим намірам і затримали агента у липні 2023 року "на гарячому", коли він фотографував зовнішній периметр військового об’єкта.

За даними слідства, агентом ФСБ виявився мешканець фронтового Торецька на Донеччині, який за завданням окупантів виїхав до центрального регіону України як "переселенець". Після переїзду зрадник влаштувався підсобним робітником до військової частини, щоб через нові контакти здійснювати збір розвідданих.

Також він самостійно обходив місцевість, де фотографував та позначав ймовірні локації Сил оборони на гугл-картах.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з ФСБ.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).