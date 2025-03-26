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Російська армія вдарила по Іванопіллю і Покровську на Донеччині, є постраждалі

Ворог застосував дрони та ствольну артилерію.

Російська армія вдарила по Іванопіллю і Покровську на Донеччині, є постраждалі
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти обстріляли місто Покровськ і село Іванопілля Донецької області. Унаслідок ворожої атаки поранень зазнали двоє чоловіків.

Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко у коментарі "Суспільному".

"Близько 10 години російські війська скерували "FPV-дрон" на житлову забудову Покровська. 49-річний містянин отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення стегна та рвані рани грудної клітини", — каже Руденко.

Також о 15:00 унаслідок російського обстрілу в селі Іванопілля у власній оселі 50-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та різані рани. Ворог застосував ствольну артилерію.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — воєнний злочин.

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