Ексдиректора "Київзеленбуду", якого підозрюють у причетності до розкрадання майже 78 млн грн, відпустили на поруки нардепів

ЗМІ повідомляють, що за Михайла Наконечного поручилися однопартійці з ОПЗЖ.

Вищий антикорупційний суд 1 вересня обрав запобіжний захід колишньому директору "Київзеленбуду", якого підозрюють у причетності до розкрадання майже 78 млн грн.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Слідча суддя ВАКС застосувала до колишнього директора КО «Київзеленбуд» запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителі - п'ятеро народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про Михайла Наконечного. Його поручителями виступили депутат від групи "Довіра" Борис Приходько та четверо нардепів фракції "Опозиційна платформа - За життя": Григорій Мамка, Олександр Лукашев, Анатолій Бурміч і Володимир Мороз.

Як відомо, Наконечний є членом політради київської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше ВАКС заарештував колишнього позаштатного радника генерального директора "Київзеленбуду". Запобіжний захід обрано з альтернативою внесення застави в розмірі 21,02 млн грн.

Нагадаємо, 21 серпня правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких колишній гендиректор комунального об’єднання "Київзеленбуд" і його ексзаступник. Їх підозрюють у розкраданні майже 78 млн гривень місцевого бюджету Києва під час закупівлі спеціальної техніки.