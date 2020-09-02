"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
Ножиці для президента
Ножиці для президента
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
​Рада: старт со скандала
​Рада: старт со скандала
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
ГоловнаПраво

Ексдиректора "Київзеленбуду", якого підозрюють у причетності до розкрадання майже 78 млн грн, відпустили на поруки нардепів

ЗМІ повідомляють, що за Михайла Наконечного поручилися однопартійці з ОПЗЖ.

Ексдиректора "Київзеленбуду", якого підозрюють у причетності до розкрадання майже 78 млн грн, відпустили на поруки нардепів
Фото: znaj.ua

Вищий антикорупційний суд 1 вересня обрав запобіжний захід колишньому директору "Київзеленбуду", якого підозрюють у причетності до розкрадання майже 78 млн грн.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

"Слідча суддя ВАКС застосувала до колишнього директора КО «Київзеленбуд» запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителі - п'ятеро народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання", - сказано в повідомленні.

За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про Михайла Наконечного. Його поручителями виступили депутат від групи "Довіра" Борис Приходько та четверо нардепів фракції "Опозиційна платформа - За життя": Григорій Мамка, Олександр Лукашев, Анатолій Бурміч і Володимир Мороз.

Як відомо, Наконечний є членом політради київської організації партії "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше ВАКС заарештував колишнього позаштатного радника генерального директора "Київзеленбуду". Запобіжний захід обрано з альтернативою внесення застави в розмірі 21,02 млн грн.

Нагадаємо, 21 серпня правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких колишній гендиректор комунального об’єднання "Київзеленбуд" і його ексзаступник. Їх підозрюють у розкраданні майже 78 млн гривень місцевого бюджету Києва під час закупівлі спеціальної техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також