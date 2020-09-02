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Україна знову просить відвід судді на суді в Нідерландах у справі про "скіфське золото"

Україна клопотає про відвід головуючого судді через його ймовірні зв'язки з РФ.

Україна знову просить відвід судді на суді в Нідерландах у справі про "скіфське золото"
Виставка "Крим: золото і секрети Чорного моря" в музеї Алларда Пірсона (Амстердам)
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд Амстердама 2 вересня розгляне клопотання про відвід судді у справі "скіфського золота".

Про це повідомляє Укрінформ.

Українська сторона звернулася з клопотанням про відвід судді після виявлення додаткових матеріалів, що вказують на упередженість судді та його зв'язок з Російською Федерацією.

Міністерство юстиції України повідомило дані, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді Апеляційного суду Амстердама. Суддя протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії “Промнефтьстрой” у справі проти ВАТ “НК “ЮКОС2”, тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь “Промнефтьстрой”. Також інтереси “Промнефтьстрой” він захищав у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Нагадаємо, у 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Виставка проходила 2014 року і завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з нідерландської виставки.

Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У зв'язку із цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення в цій справі.

У листопаді того ж року Апеляційний суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді у справі про "скіфське золото", заявивши, що для цього немає підстав.

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