Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
"Антонов" виготовив планер першого серійного літака без російських деталей
​Експрем'єр Гончарук влаштувався на роботу в аналітичний центр
​Експрем'єр Гончарук влаштувався на роботу в аналітичний центр
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка (оновлено)
ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка (оновлено)
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
Стало відомо, коли в Україні може з’явитися вакцина від COVID-19
Стало відомо, коли в Україні може з’явитися вакцина від COVID-19
ГоловнаПраво

ЄСПЛ відмовився вживати термінові заходи для захисту храмів ПЦУ в Криму

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на сайті ЄСПЛ 1 вересня.

ЄСПЛ відмовився вживати термінові заходи для захисту храмів ПЦУ в Криму
Фото: EPA/UPG

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на сайті ЄСПЛ 1 вересня.

"Суд вирішив відхилити запити як такі, що виходять за рамки застосування правила 39 (тимчасові заходи) регламенту суду, оскільки вони не тягнуть за собою ризик серйозної та непоправної шкоди. Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризиком непоправної шкоди", – йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада Криму вимагає від ПЦУ (колишньої УПЦ КП) звільнити Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги в окупованому Сімферополі. Рішення про виселення з храму, окупаційні суди постановили ще влітку 2019 року. Реальні спроби виселення почалися вже в кінці серпня того року. 4 серпня Верховний Суд РФ відмовив у касаційному перегляді судових рішень про виселення Кримської єпархії ПЦУ з собору.

Однією з перших вимог російської влади після окупації Криму стала перереєстрація всіх релігійних організацій півострова. Українська православна церква Київського патріархату (що стала пізніше частиною Православної церкви України) не підкорилася вимогам окупаційної влади. Кримська єпархія УПЦ Московського патріархату, на відміну від Київського, пройшла перереєстрацію в грудні 2014 року.

З початку окупації на територію Криму разом з російським законодавством поширилася також загальна політика нетерпимості щодо інших християнських конфесій, за винятком Московського патріархату. Це призвело до того, що за час окупації становище УПЦ (ПЦУ) на півострові значно погіршилося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також