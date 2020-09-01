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ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка

Клопотання генпрокурора повернули їй без задоволення.

ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка
Фото: Ukranews.com

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, як того вимагали Офіс генерального прокурора та  Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє "Слідство Інфо" з посиланням на ухвалу ВРП.

"Клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення Вовка Павла повернути генеральній прокурорці Венедіктовій Ірині Володимирівні без задоволення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ оприлюднило нові "плівки ОАСК" про можливі зв'язки судді Вовка з ВРП.У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів.За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Також раніше повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.Пізніше керівник апарату ОАСК повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів Вищої кваліфікаційної комісії суддів(ВККС).Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому законно передадуть повістку. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.

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