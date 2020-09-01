ВРП відмовилася відсторонити суддю Вовка

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, як того вимагали Офіс генерального прокурора та Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомляє "Слідство Інфо" з посиланням на ухвалу ВРП.

"Клопотання Офісу генерального прокурора про відсторонення Вовка Павла повернути генеральній прокурорці Венедіктовій Ірині Володимирівні без задоволення", - йдеться в документі.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ оприлюднило нові "плівки ОАСК" про можливі зв'язки судді Вовка з ВРП.У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів.За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Також раніше повідомлялося, що НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову, ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.Пізніше керівник апарату ОАСК повернув Офісу генерального прокурора невручену підозру голові суду і ще чотирьом суддям суду. У суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами, а "залишено на стільці".

Після цього НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, його заступника, трьох суддів і двох ексчленів Вищої кваліфікаційної комісії суддів(ВККС).Вовк написав у фейсбуці, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит після того, як йому законно передадуть повістку. Аналогічну заяву зробив ОАСК щодо інших оголошених у розшук суддів.