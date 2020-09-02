Суд залишив за ґратами ймовірного свідка у справі МН17 Кунавіна

Шевченківський райсуд Києва на два місяці продовжив арешт одному з ймовірних свідків у справі збиття малайзійського літака рейсу МН17 Андрію Кунавіну, якого підозрюють у створенні терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє hromadske.

За даними слідства, підозрюваний з червня 2014-го координував створення у складі "ДНР" розвідувально-диверсійного органу - так званого Головного управління військової розвідки, зокрема артилерійського батальйону "Кальміус".

"Розвідувальне управління займалося безпосередньо постачанням зброї до окупованих територій Донецької та Луганської областей, в тому числі й «БУК», яким було збито боїнг рейсу МН-17", - пояснив ймовірну роль Кунавіна у справі боїнга прокурор Олександр Банник.

Втім, за його словами, підозрюваний наразі відмовляється від надання будь-яких свідчень, тому статусу не має.

Також у перехоплених Службою безпеки розмовах нібито Кунавін розмовляє з Сергієм Дубинським із позивним "Хмурий" та Леонідом Харченком (позивний "Крот"). У 2014 році вони перебували під командуванням "військової розвідки ДНР", а наразі є обвинуваченими у справі щодо збиття літака рейсу MH-17.

Сам підозрюваний заперечує звинувачення та додає, що у 2014 перебував у в’язниці в Миколаївській області за економічний злочин.

Наразі Кунавін утримується в ІТТ СБУ. Раніше суд продовжив досудове розслідування у даній справі до січня 2021 року. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту (298 людей)загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.

31 серпня у Нідерландах розпочали чергові судові слухання щодо МН17.