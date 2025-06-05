У Кельні завершили знешкодження бомб часів Другої світової війни

Влада німецького міста Кельн повідомила про завершення "найбільшої операції з часів Другої світової війни" щодо знешкодження трьох знайдених бомб, що пролежали в землі 80 років після авіанальотів військ союзників.

Як пише BBC, сапери не могли розпочати роботу з розмінування, поки близько 20 тисяч жителів не залишили свої домівки на площі у 10 000 квадратних метрів. Крім житлових будинків, під найбільш масштабну евакуацію в новітній історії міста потрапили готелі, магазини, школи, великий госпіталь та залізнична станція.

Містян попереджали, що відмова від евакуації може призвести до застосування сили з боку поліції. На тих, кому якимось чином вдалося уникнути примусового тимчасового виселення, чекають величезні штрафи.