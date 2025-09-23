Поблизу Генасамблеї ООН у Нью-Йорку знайшли пристрої, що можуть порушити роботу мобільного зв'язку

Перший аналіз даних із деяких SIM-карт показав зв’язки щонайменше з однією іноземною державою, а також із кримінальними структурами.

Секретна служба США виявила у Нью-Йорку, де проходить 80 сесія Генеральної Асамблеї ООН, понад 100 000 SIM-карт і 300 серверів, які могли відключити стільникові вежі або використовуватися для стеження.

Про це пише New York Times та Секретна служба.

Секретна служба виявила та вилучила нелегальну мережу складного обладнання в районі Нью-Йорка, яке могло зупинити роботу мобільного зв’язку саме тоді, коли закордонні лідери готувалися зібратися неподалік на сесію.

За словами посадовців, анонімна комунікаційна мережа, що включала понад 100 000 SIM-карт і 300 серверів, могла заважати роботі служб екстреного реагування та використовувалася для зашифрованого зв’язку. Один з чиновників зазначив, що мережа була здатна надсилати 30 мільйонів текстових повідомлень за хвилину анонімно. У Секретній службі заявили, що це "безпрецендентний масштаб". Однак там наголосили, що немає конкретних доказів того, що ця мережа становила загрозу безпосередньо конференції.

Перший аналіз даних із деяких SIM-карт показав зв’язки щонайменше з однією іноземною державою, а також із кримінальними структурами, відомими правоохоронцям США, зокрема членами картелів, повідомили представники Секретної служби в понеділок під час брифінгу.

"Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб ідентифікувати відповідальних і зрозуміти їхні наміри, включно з тим, чи планували вони зірвати Генеральну Асамблею ООН та зв’язок урядових і екстрених служб під час офіційних візитів світових лідерів у Нью-Йорку", – заявив керівник нью-йоркського відділення Секретної служби Метт МакКул у відеозверненні.

Слідчі виявили SIM-карти та сервери на кількох локаціях у радіусі 35 миль (близько 55 км) від штаб-квартири ООН.

Знахідка стала результатом багатомісячного розслідування так званих анонімних "телефонних загроз", які навесні надходили трьом високопоставленим чиновникам США – одному співробітнику Секретної служби та двом працівникам Білого дому.

Слідчі вивчають дані з SIM-карт, що входили до мережі, включно з дзвінками, повідомленнями та історією браузера. За словами МакКула, очікується, що слідство виявить також атаки на інших високопосадовців.

Хоча експертиза цих пристроїв триває, попередній аналіз вказує на стільниковий зв'язок між суб'єктами загроз з боку національних держав та особами, відомими федеральним правоохоронним органам.Розслідування наразі триває.

Фото: Секретна служба США Виявлені пристрої