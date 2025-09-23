Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

У Нью-Йорку відкрили 80 сесію Генасамблеї ООН

Вітальне слово проголосив генсек Антоніу Гуттереш. 

У Нью-Йорку відкрили 80 сесію Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН
Фото: UN у X

В Нью-Йорку 23 вересня відкрили 80-ту сесії Генасамблеї ООН. Відкриття провела президентка Генасамблеї Анналена Бербок – колишня міністерка закордонних справ Німеччини. Тема сесії – "Краще разом: 80 років і більше заради миру, розвитку і прав людини". 

Трансляцію заходу веде сайт ООН. Вітальне слово проголосив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Він говорив про військові конфлікти і мир та необхідність верховенства права. Він закликав зробити вибір на користь засвідчення обов'язковості міжнародного права та назвав п'ять критичних викликів, з якими стикається світ. Перший у його переліку – мир через міжнародне право. Гутерреш згадав про війни в Судані, України, Газі. Другий – права людей. Він закликав обирати права людей, що означає захист свободи, зокрема жінок та свободи в Інтернеті. 

Анналена Бербок у виступі також згадала про війну в Україні та українських жінок, якім змушені ховатися від дронів. 

Після неї слово взяв президент Бразилії Лула да Сільва. 

Сьогодні також виступатиме президент США Дональд Трамп.

Заплановані і виступи президента Індонезії Прабово Субіанто, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президентки Перу Діни Болуарте, короля Йорданії Абдулли II ібн Аль Хусейна, президента Південної Кореї Лі Чжьо Мйона, еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Хані, президентки Сурінамі Дженніфер Джирлінгс-Сімонс, президента Литви Гітанаса Науседи, президента Португалії Марселу Ребелу де Суоси, президента Уругваю Яманду Орсі, президентки Словенії Наташі Пірс Мусар, президента Казахстану Кассима-Жомарта Токаєва, президента ПАР Сіріла Рамафоси і президента Узбекистану Шахвата Мірзійоєва, пише Ske News. 

Головною темою сесії, як очікується, стане війна в Смузі Гази.
