FT: через удари по нафтопереробних заводах експорт пального із Росії впав

Українські дронові удари по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що експорт пального з Росії наближається до найнижчого рівня з 2020 року, перериваючи одне з ключових джерел доходів Кремля.

Про це пише Financial Times.

З початку серпня уражено 16 із 38 нафтопереробних заводів Росії, деякі – кілька разів, зокрема один із найбільших – завод у Рязані потужністю 340 000 барелів на добу.

За даними дослідницької групи Energy Aspects, удари порушили роботу переробних потужностей на понад мільйон барелів на день. Якщо нинішній рівень експорту дизелю збережеться, то у вересні він впаде до найнижчого місячного показника з 2020 року.

Росія є другим найбільшим експортером дизелю у світі, приблизно половина поставок йде до Туреччини, решта – на ринки Західної та Північної Африки, а також у Бразилію (ЄС та Велика Британія безпосередньо пальне з Росії не імпортують). Хоча Москва більшу частину року обмежувала експорт бензину, продаж дизелю за кордон досі залишався без обмежень.

Попри удари, Росія поки не стикається з дефіцитом дизелю, виробництво якого більш ніж на 50% перевищує внутрішні потреби. Дизель є основним паливом для аграрного сектору та використовується окремими військовими підрозділами, зокрема танками. Водночас бензину, який потрібен, наприклад, для транспортування поранених, бракує.

Зростає кількість регіонів Росії, включно з окупованими територіями, що відчувають дефіцит бензину. Оптові ціни зросли більш ніж на 40% від початку року.