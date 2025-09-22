Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Шараа став першим сирійським лідером, який відвідає засідання ООН з 1967 року

Очікують, що він виступить із промовою. 

Ахмед аль-Шараа
Фото: BBC

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Нью-Йорка для участі у засіданнях Генеральної Асамблеї ООН. Це перша участь сирійського президента з 1967 року.

Як пише Reuters, про це повідомило державне інформаційне агентство Сирії. 

Аль-Шараа – колишній лідер "Аль-Каїди", за "голову" якого свого часу була призначена винагорода у 10 мільйонів доларів. Він здобув велику дипломатичну перемогу у травні, коли отримав визнання від президента США Дональда Трампа на зустрічі в Ер-Ріяді.

Згодом США зняли більшість санкцій із Сирії, а адміністрація Трампа висловила підтримку зусиллям аль-Шараа щодо об’єднання та стабілізації країни.

Очікується, що Шараа виступить зі своєю першою промовою на Генеральній Асамблеї, 80-та сесія якої розпочнеться у вівторок.

  • Нещодавно стало відомо, що США скасують тимчасовий статус захисту для сирійців.
  • Перед цим міністр закордонних справ Сирії вирушив до Вашингтона, щоб обговорити скасування решти санкцій. Це був перший подібний візит за понад 25 років.
  • Візит відбувся після того, як низку високопоставлених американських дипломатів, що спеціалізувалися на Сирії, раптово звільнили зі своїх посад на тлі політики, спрямованої на підтримку Дамаска. Зараз Вашингтон прагне інтегрувати сирійських курдів – своїх давніх союзників – з центральною адміністрацією президента Ахмеда аль-Шараа.
  • Сполучені Штати також виступають посередниками між Ізраїлем та Сирією. Шараа нещодавно заявив, що переговори щодо досягнення пакту про безпеку з Ізраїлем можуть дати результати “найближчими днями”.
  • Сполучені Штати вже скасували більшість санкцій, накладених на Сирію під час правління президента Башара аль-Асада, після того, як повстанський альянс під керівництвом ісламістів усунув його від влади у грудні.
