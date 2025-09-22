Шараа став першим сирійським лідером, який відвідає засідання ООН з 1967 року

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Нью-Йорка для участі у засіданнях Генеральної Асамблеї ООН. Це перша участь сирійського президента з 1967 року.

Як пише Reuters, про це повідомило державне інформаційне агентство Сирії.

Аль-Шараа – колишній лідер "Аль-Каїди", за "голову" якого свого часу була призначена винагорода у 10 мільйонів доларів. Він здобув велику дипломатичну перемогу у травні, коли отримав визнання від президента США Дональда Трампа на зустрічі в Ер-Ріяді.

Згодом США зняли більшість санкцій із Сирії, а адміністрація Трампа висловила підтримку зусиллям аль-Шараа щодо об’єднання та стабілізації країни.

Очікується, що Шараа виступить зі своєю першою промовою на Генеральній Асамблеї, 80-та сесія якої розпочнеться у вівторок.