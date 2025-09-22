Велика Британія застерегла Ізраїль від відповіді на визнання Лондоном палестинської держави

“Ми чітко дали зрозуміти, що це рішення, яке ми приймаємо, є найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, а також безпеку палестинців", сказала міністерка закордонних справ Іветт Купер.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила, що застерегла Ізраїль від анексії частин Західного берега у відповідь на визнання Великою Британією палестинської державності.

Про це Купер заявила BBC перед участю сьогодні в конференції в ООН у Нью-Йорку.

Вона сказала: “Ми чітко дали зрозуміти, що це рішення, яке ми приймаємо, є найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, а також безпеку палестинців. Йдеться про захист миру й справедливості та, що найважливіше, про безпеку для всього Близького Сходу. Ми продовжуватимемо працювати з усіма в регіоні, щоб це здійснити”.

Купер зазначила, що екстремісти з обох сторін прагнуть відмовитися від будь-якої перспективи рішення про створення двох держав, яке “Велика Британія має моральний обов'язок відновити”.

“Найлегше було б просто піти і сказати: “Ну, все це надто складно”. Ми просто вважаємо, що це неправильно, коли ми бачили таке спустошення, такі страждання”, – додала міністерка.

“Так само, як ми визнаємо Ізраїль, державу Ізраїль... так само ми також повинні визнати право палестинців на власну державу”, – підсумувала Купер.

На конференції ООН Франція та інші європейські держави мають зробити аналогічну заяву.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер оголосив у неділю про визнання Лондоном палестинської держави разом з Канадою, Австралією та Португалією.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив ці кроки, заявивши, що вони дають “величезну винагороду тероризму”.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло односторонню декларацію Великої Британії та інших країн щодо визнання Палестинської держави. У МЗС зазначили, що “ця заява, яку лідери ХАМАСу назвали "плодами масової різанини 7 жовтня", не тільки винагороджує найбільше масове вбивство євреїв із часів Голокосту, вчинене терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє в цьому напрямку, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС”.