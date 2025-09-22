Велика Британія застерегла Ізраїль від відповіді на визнання Лондоном палестинської держави

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Велика Британія застерегла Ізраїль від відповіді на визнання Лондоном палестинської держави

“Ми чітко дали зрозуміти, що це рішення, яке ми приймаємо, є найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, а також безпеку палестинців", сказала міністерка закордонних справ Іветт Купер.

Велика Британія застерегла Ізраїль від відповіді на визнання Лондоном палестинської держави
глава МЗС Британії Іветт Купер
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила, що застерегла Ізраїль від анексії частин Західного берега у відповідь на визнання Великою Британією палестинської державності.

Про це Купер заявила BBC перед участю сьогодні в конференції в ООН у Нью-Йорку.

Вона сказала: “Ми чітко дали зрозуміти, що це рішення, яке ми приймаємо, є найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, а також безпеку палестинців. Йдеться про захист миру й справедливості та, що найважливіше, про безпеку для всього Близького Сходу. Ми продовжуватимемо працювати з усіма в регіоні, щоб це здійснити”.

Купер зазначила, що екстремісти з обох сторін прагнуть відмовитися від будь-якої перспективи рішення про створення двох держав, яке “Велика Британія має моральний обов'язок відновити”.

“Найлегше було б просто піти і сказати: “Ну, все це надто складно”. Ми просто вважаємо, що це неправильно, коли ми бачили таке спустошення, такі страждання”, – додала міністерка.

“Так само, як ми визнаємо Ізраїль, державу Ізраїль... так само ми також повинні визнати право палестинців на власну державу”, – підсумувала Купер.

На конференції ООН Франція та інші європейські держави мають зробити аналогічну заяву.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер оголосив у неділю про визнання Лондоном палестинської держави разом з Канадою, Австралією та Португалією. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив ці кроки, заявивши, що вони дають “величезну винагороду тероризму”.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло односторонню декларацію Великої Британії та інших країн щодо визнання Палестинської держави. У МЗС зазначили, що “ця заява, яку лідери ХАМАСу назвали "плодами масової різанини 7 жовтня", не тільки винагороджує найбільше масове вбивство євреїв із часів Голокосту, вчинене терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю і діє в цьому напрямку, але й зміцнює підтримку, якою користується ХАМАС”.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies