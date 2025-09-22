Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання

Російський Іл-20 прямував з вимкнутими транспондерами. 

Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Іл-20
Фото: Germany at NATO у X

Учора два німецьких винищувачі піднімалися у небо для перехоплення російського військового літака над Балтійським морем. Повітряні сили країни повідомили, що російський розвідувальний Іл-20 вимкнув транспондери та ігнорував запити про контакт, передає The Guardian

Німеччина відправила до нього два літаки Eurofighters. Вони злетіли з міжнародної бази в Росток-Лааге.

Представництво Німеччини у НАТО повідомило, що після візуальної ідентифікації літака Бундесвер передав його супровід шведським партнерам по НАТО.

Цей випадок збільшив напруженість між НАТО й Росією, яка минулого тижня порушила повітряний простір Естонії трьома МіГ-31. 

Президент США Дональд Трамп на запитання про те, чи буде він захищати країни Євросоюзу у випадку російської агресії, сказав: "Так. Я б так робив. Я б так робив". Раніше він казав, що йому "не подобається" вторгнення російських винищувачів.

Порушення повітряного простору НАТО
