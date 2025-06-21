Прем'єр-міністерка Таїланду не піде у відставку і не розпускатиме парламент

Прем'єр-міністерка Таїланду Паетонґтарн Чинават не піде у відставку і не розпустить парламент після скандалу із витоком телефонної розмови.
Як пише Reuters, про це заявив у суботу високопосадовець правлячої партії "Фхеу Тай" Соравонг Тхієнтонг, який також обіймає посаду міністра туризму Таїланду.
Він написав у Facebook, що прем'єр-міністерка не піде у відставку, незважаючи на зростаючі заклики до її відставки після її очевидного невдалого врегулювання прикордонного спору із сусідньою Камбоджею.
"Прем’єр-міністр чітко підтвердила нам, що вона продовжуватиме виконувати свій обов’язок щодо вирішення різних криз, з якими стикається країна, наскільки це можливо", – написав він ідодав, що уряд продовжить роботу, не піде у відставку і не розпустить парламент.
Паетонґтарн Чинават є дочкою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавата. Вона втрапила у скандал через витік телефонної розмови між нею та впливовим колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці.
Партія Бхумджайтай, яка була другим за величиною партнером у правлячій коаліції Таїланду, вийшла з альянсу, посилаючись на витік інформації раніше того ж дня.
Інший член коаліції, партія "Об’єднана тайська нація", схоже, була готова вимагати відставки Паетонґтаран в обмін на підтримку правлячої коаліції на чолі з Пхеу Тхаєм та забезпечення її вузької парламентської більшості.
Паетонґтарн вибачилася за розмову з Хун Сеном, але поки що не прокоментувала кризу.
Активісти також запланували протест у Бангкоку, який розпочнеться 28 червня, з вимогою відставки Паетонґтаран.
- Таїланд закрив два свої прикордонні пункти для туристів як запобіжний захід на тлі тривалої напруженості у стосунках із сусідньою Камбоджею.
- Це рішення було прийнято після вбивства камбоджійського солдата під час короткого військового зіткнення 28 травня в районі, відомому як Смарагдовий трикутник, де сходяться кордони двох сусідів та Лаосу.
- Таїланд і Камбоджа мають спільний кордон протяжністю 817 кілометрів, який вперше був нанесений на карту Францією в 1907 році, коли Камбоджа була її колонією. Протягом більшої частини наступного століття сусіди сперечалися щодо різних нерозмежованих точок вздовж кордону.