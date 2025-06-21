Прем'єр-міністерка Таїланду не піде у відставку і не розпускатиме парламент

Вона виконуватиме свої обов'язки "наскільки це можливо".

Прем'єр-міністерка Таїланду Паетонґтарн Чинават не піде у відставку і не розпустить парламент після скандалу із витоком телефонної розмови.

Як пише Reuters, про це заявив у суботу високопосадовець правлячої партії "Фхеу Тай" Соравонг Тхієнтонг, який також обіймає посаду міністра туризму Таїланду.

Він написав у Facebook, що прем'єр-міністерка не піде у відставку, незважаючи на зростаючі заклики до її відставки після її очевидного невдалого врегулювання прикордонного спору із сусідньою Камбоджею.

"Прем’єр-міністр чітко підтвердила нам, що вона продовжуватиме виконувати свій обов’язок щодо вирішення різних криз, з якими стикається країна, наскільки це можливо", – написав він ідодав, що уряд продовжить роботу, не піде у відставку і не розпустить парламент.

Паетонґтарн Чинават є дочкою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавата. Вона втрапила у скандал через витік телефонної розмови між нею та впливовим колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці.

Партія Бхумджайтай, яка була другим за величиною партнером у правлячій коаліції Таїланду, вийшла з альянсу, посилаючись на витік інформації раніше того ж дня.

Інший член коаліції, партія "Об’єднана тайська нація", схоже, була готова вимагати відставки Паетонґтаран в обмін на підтримку правлячої коаліції на чолі з Пхеу Тхаєм та забезпечення її вузької парламентської більшості.

Паетонґтарн вибачилася за розмову з Хун Сеном, але поки що не прокоментувала кризу.

Активісти також запланували протест у Бангкоку, який розпочнеться 28 червня, з вимогою відставки Паетонґтаран.