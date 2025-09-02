Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
​Киянин напідпитку влаштував пожежу аби привернути увагу сусідів

Повертаючись додому чоловік зрозумів, що забув ключі, тож не зміг потрапити до будинку. 

Фото: Нацполіція

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який влаштував пожежу, щоб сусіди його помітили та відчинили йому двері. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до підпалу причетний 39-річний місцевий мешканець, який перебував напідпитку.

Повертаючись додому чоловік зрозумів, що забув ключі, тож не зміг потрапити до будинку. Для того щоб сусіди помітили його та відчинили двері, порушник вирішив запалити електроскутер, який стояв неподалік. Знявши з себе футболку, він підпалив її та поклав на двоколісний, який миттєво загорівся.

Правоохоронці затримали чоловіка неподалік місця злочину у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу. Слідчим відділом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу – умисне знищення майна шляхом підпалу. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі.
