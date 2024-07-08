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Світоліна – після перемоги в 1/8 Вімблдону: «Сьогодні дуже важкий день для українців, було непросто зосередитись на матчі»

Українська тенісистка Еліна Світоліна заплакала після виходу до чвертьфіналу Вімблдону.

Світоліна – після перемоги в 1/8 Вімблдону: «Сьогодні дуже важкий день для українців, було непросто зосередитись на матчі»
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

У післяматчевому коментарі Еліна Світоліна відреагувала на новини про сьогоднішній масований обстріл росіянами українських міст. 

«Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу», – сказала Світоліна.

В 1/8 травʼяного мейджора Світоліна у двох сетах обіграла китаянку Ван Сіньюй (№42 WTA). 

На матч проти Сіньюй Еліна вийшла з чорною стрічкою, аби вшанувавши пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські війська завдали по Україні вранці 8 липня. 

Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане переможниця Вімблдону-2022, Олена Рибакіна з Казахстану.

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