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Сестри Алексіїви – про перемогу в Суперфіналі КС з синхронного плавання: «Ми подали апеляцію і здобули "золото"»

Марина та Владислава Алексіїви здобули перемогу в технічному дуеті синхронного плавання.

Сестри Алексіїви – про перемогу в Суперфіналі КС з синхронного плавання: «Ми подали апеляцію і здобули "золото"»
Сестри Алексіїви зі своїм тренером після перемоги в Суперфіналі Кубку світу.
Фото: Пресслужба Федерації синхронного плавання України

Сестри Алексіїви розповіли LB.ua, яким був шлях до перемоги в Суперфіналі Кубку світу з синхронного плавання.

«Ми їхали на ці змагання з метою вибороти «золоту» медаль, і ми це зробили. Це був важливий старт для нас, бо він останній перед Олімпійськими іграми. Ми хотіли добре показати цю програму, адже ми змінили її. Раніше ми були четвертими, тож цього разу ставили собі за мету набрати більше балів і показати нашу програму краще. На щастя, нам вдалося», – сказали сестри.

За підсумками виступу Алексіїви опинилися на четвертій сходинці, адже отримали штраф за неправильне виконання одного з елементів. Вони вирішили подати апеляцію на рішення суддів.

«Після закінчення програми ми побачили, що нам поставили бейсмарк (штраф – LB.ua) на другому елементі. Ми пішли до контролерів, які показали нам, за що дали штраф. Вони сказали, що у нас баланс нижче за 45 градусів. Потім ми пішли дивитись повтор на екранах і зрозуміли, що там все прекрасно, жодного бейсмарку там не було. Ми сказали, що не згодні з цим і будемо подавати апеляцію. Треба було швидко знайти 500 євро, щоб подати її. Ми це зробили. Як наслідок, зібрались головна суддя змагань, її заступник і контролер. Вони декілька разів передивлялись це відео, пішли в іншу кімнату радитись, після чого вийшли та сказали, що це не бейсмарк. Через це нам додали балів і ми перемогли. Ми плакали разом з нашою тренеркою Олесею Зайцевою. Емоційно це було дуже важко»,– пояснила Владислава.

Сестри Алексіїви також розповіли, де продовжать підготовку до Олімпійських ігор.

«До Олімпіади залишається менше ніж місяць. Повертатись до Києва ми не будемо, а продовжимо нашу підготовку в Франції, у місті Сет, після чого переїдемо у Монпельє. Там буде фінальна підготовка до Олімпійських ігор. Хочемо трішки переробити цю програму, з якою здобули «золото». Крім того, будемо доробляти довільну програму. На цьому турнірі ми не виступали в довільній програмі, а вона змінилась. Тож будемо працювати й готуватись до Олімпіади. Відчуття наближення Олімпіади ще немає. Я думаю, воно зʼявиться, коли ми приїдемо вже безпосередньо в олімпійське селище. Зараз ми ще емоційно відходимо від цих змагань», – підсумувала Марина.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 збірна України з артистичного плавання буде представлена лише в дуеті.

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