Збірна Франції за підсумками серії пенальті перемогла Португалію та пройшла до півфіналу Євро-2024

Збірна Франції перемогла Португалію по пенальті (5:4, 0:0 за підсумками основного часу) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

У першому таймі команди грали обережно та не створили по-справжньому небезпечних моментів біля воріт одна одної.

Фото: EPA/UPG Бернарду Сілва з Португалії (праворуч) проти Кіліана Мбаппе з Франції під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Францією та Португалією в Гамбурзі, Німеччина.

У другій половині гри швидкість гри зросла і, як наслідок, виникали небезпечні моменти. На 61 хвилині португалець Бруно Фернандеш опинився у штрафному майданчику суперника і завдав удару у лівий кут воріт, але голкіпер французів Марк Меньян відбив м’яч. За хвилину Жоау Канселу наважився на удар зі штрафного майданчика, але м’яч пролетів повз ліву стійку воріт. Буквально у наступному епізоді Вітінья з кількох метрів пробивав після зручного пасу – Меньян вкотре врятував свою команду у шаленому стрибку.

Фото: EPA/UPG Воротар Діогу Кошта з Португалії (ліворуч) відбиває м'яч після удару Рандаля Коло Муані з Франції (праворуч) під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Францією та Португалією в Гамбурзі, Німеччина.

На 66-й форвард французів Рандаль Коло Муані опинився перед воротами португальців, але переграти Діогу Кошту не зміг. За 5 хвилин півзахисник «синіх» Едуардо Камавінга відгукнувся на простріл Усмана Дембеле і пробив у лівий кут з декількох метрів – м’яч пролетів поряд зі стійкою. Останній небезпечний момент створив той-таки Дембеле: француз після зміщення з флангу в центр пробив по воротах, але м’яч облизав ліву хрестовину воріт Кошти.

Фото: EPA/UPG Усман Дембеле з Франції (праворуч) проти Бруну Фернандеша з Португалії під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Францією та Португалією в Гамбурзі, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду (по центру) з Португалії втрачає можливість забити під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Францією та Португалією в Гамбурзі, Німеччина.

На початку першого овертайму Кріштіану Роналду опинився першим на м’ячі у штрафному майданчику французів і завдав удару – суттєво вище воріт.

Фото: EPA/UPG Жоау Фелікс із Португалії не реалізовує третій пенальті за збірну Португалії під час серії пенальті чвертьфінального матчу Євро-2024 між Францією та Португалією в Гамбурзі, Німеччина.

У серії пенальті французи забили 5 з 5 ударів. У португальців свій удар не реалізував Жоау Фелікс. У півфіналі збірна Франції зустрінеться з Іспанією.

Нагадаємо, збірна Іспанії у своєму матчі 1/4 фіналу перемогла Німеччину (2:1).