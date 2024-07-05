Вімблдон: Костюк поступилася Кіз та завершила виступи на турнірі

Українка поступилася представниці США у двох сетах.

Марта Костюк під час матчу проти американки Медісон Кіз на Вімблдоні.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №19) програла Медісон Кіз (WTA №13) у двох сетах (4:6, 3:6) у третьому колі Вімблдону, повідомили на офіційному сайті змагань.

Поєдинок між тенісистками тривав 1 годину 22 хвилини. Упродовж матчу Марта виконала одну подачу навиліт та допустилася 2 подвійних помилок.

Тенісистки вже зустрічалися на Вімблдоні на тій же стадії минулого року. Тоді українка теж поступилася.

Нагадаємо, окрім Костюк, у третьому колі також зіграють Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.