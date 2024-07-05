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Євро-2024: Іспанія в овертаймі дотисла Німеччину та вийшла до півфіналу змагань

Іспанці – перші півфіналісти Чемпіонату Європи.

Євро-2024: Іспанія в овертаймі дотисла Німеччину та вийшла до півфіналу змагань
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії на останніх хвилинах здолала Німеччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Команди розпочали матч доволі агресивно. На перших хвилинах німець Тоні Кроос агресивно сфолив проти Педрі, травмувавши молодого іспанця. За декілька хвилин ветеран Бундестім небезпечно вдарив Ламіна Ямала. 

Іспанець Ламін Ямал (праворуч) обігрує німця Давіда Раума (ліворуч) під час чвертьфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Іспанець Ламін Ямал (праворуч) обігрує німця Давіда Раума (ліворуч) під час чвертьфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Даніель Ольмо з Іспанії (по центру) забиває під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Даніель Ольмо з Іспанії (по центру) забиває під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Перший небезпечний момент створив іспанський вундеркінд Ямал на 15 хвилині: він пробив зі штрафного удару під стінкою і зовсім трішки не влучив. За 6 хвилин Гаверц виграв боротьбу на другому поверсі і пробив по воротах іспанців – іспанський голкіпер Сімон зафіксував м’яч у руках.

Дані Карвахаль з Іспанії (ліворуч) та Джамал Мусіала з Німеччини під час чвертьфінального футбольного матчу Євро 2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Дані Карвахаль з Іспанії (ліворуч) та Джамал Мусіала з Німеччини під час чвертьфінального футбольного матчу Євро 2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

У другому таймі Ямал самотужки пройшов правим флангом та викотив під удар Ольмо. Останній в один дотик покотив м’яч у лівий кут воріт німців – 1:0. На 69-й півзахисник Бундестім Андріх потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але Сімон зміг врятувати свою команду в ефектному падінні. 

Ніко Вільямс (по центру) з Іспанії та Антоніо Рюдігер (праворуч) з Німеччини під час чвертьфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ніко Вільямс (по центру) з Іспанії та Антоніо Рюдігер (праворуч) з Німеччини під час чвертьфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Під кінець матчу німці посилювали тиск: на 77-й Фюллькруг відгукнувся на простріл та пробив, влучивши у праву стійку іспанців. Підопічні Юліана Нагельсманна пробивали по воротах за першої ж нагоди, але захисники «Фурії Рохи», зокрема Карвахаль та Лапорт, вдало блокували спроби суперників. Один з кращих моментів Німеччини змарнував Гаверц на 81 хвилині: німець перехопив пас Сімона від воріт, зблизився з голкіпером та намагався перекинути його, пробивши вище воріт.  

Флоріан Віртц (праворуч) з Німеччини зрівнює рахунок під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Флоріан Віртц (праворуч) з Німеччини зрівнює рахунок під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Зрівняти рахунок вдалося на 89-й: німці після затяжної атаки змогли доправити м’яч до Віртца, який у штрафному майданчику в один дотик пробив у лівий кут воріт іспанців – м’яч з відскоком від газону залетів у володіння Сімона.

Мікель Меріно з Іспанії (ліворуч) забиває переможний гол під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Мікель Меріно з Іспанії (ліворуч) забиває переможний гол під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

На 119 хвилині Ольмо подав на голову Меріно, а той завдав різкого удару у верхній лівий кут воріт Німеччини – 2:1.

Перемога над господарем цьогорічного Євро дозволила іспанцям першими вийти до півфіналу змагань. В 1/2 фіналу підопічні Оскара де Ла Фуенте зустрінуться з переможцем пари Португалія – Франція. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, іншу пару півфіналістів визначать за підсумками матчів Нідерланди – Туреччина та Англія – Швейцарія у чвертьфіналі Євро-2024.

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