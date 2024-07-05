Євро-2024: Іспанія в овертаймі дотисла Німеччину та вийшла до півфіналу змагань

Збірна Іспанії на останніх хвилинах здолала Німеччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Команди розпочали матч доволі агресивно. На перших хвилинах німець Тоні Кроос агресивно сфолив проти Педрі, травмувавши молодого іспанця. За декілька хвилин ветеран Бундестім небезпечно вдарив Ламіна Ямала.

Фото: EPA/UPG Іспанець Ламін Ямал (праворуч) обігрує німця Давіда Раума (ліворуч) під час чвертьфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Фото: EPA/UPG Даніель Ольмо з Іспанії (по центру) забиває під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Перший небезпечний момент створив іспанський вундеркінд Ямал на 15 хвилині: він пробив зі штрафного удару під стінкою і зовсім трішки не влучив. За 6 хвилин Гаверц виграв боротьбу на другому поверсі і пробив по воротах іспанців – іспанський голкіпер Сімон зафіксував м’яч у руках.

Фото: EPA/UPG Дані Карвахаль з Іспанії (ліворуч) та Джамал Мусіала з Німеччини під час чвертьфінального футбольного матчу Євро 2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

У другому таймі Ямал самотужки пройшов правим флангом та викотив під удар Ольмо. Останній в один дотик покотив м’яч у лівий кут воріт німців – 1:0. На 69-й півзахисник Бундестім Андріх потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але Сімон зміг врятувати свою команду в ефектному падінні.

Фото: EPA/UPG Ніко Вільямс (по центру) з Іспанії та Антоніо Рюдігер (праворуч) з Німеччини під час чвертьфінального футбольного матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Під кінець матчу німці посилювали тиск: на 77-й Фюллькруг відгукнувся на простріл та пробив, влучивши у праву стійку іспанців. Підопічні Юліана Нагельсманна пробивали по воротах за першої ж нагоди, але захисники «Фурії Рохи», зокрема Карвахаль та Лапорт, вдало блокували спроби суперників. Один з кращих моментів Німеччини змарнував Гаверц на 81 хвилині: німець перехопив пас Сімона від воріт, зблизився з голкіпером та намагався перекинути його, пробивши вище воріт.

Фото: EPA/UPG Флоріан Віртц (праворуч) з Німеччини зрівнює рахунок під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

Зрівняти рахунок вдалося на 89-й: німці після затяжної атаки змогли доправити м’яч до Віртца, який у штрафному майданчику в один дотик пробив у лівий кут воріт іспанців – м’яч з відскоком від газону залетів у володіння Сімона.

Фото: EPA/UPG Мікель Меріно з Іспанії (ліворуч) забиває переможний гол під час чвертьфінального матчу Євро-2024 між Іспанією та Німеччиною в Штутгарті, Німеччина.

На 119 хвилині Ольмо подав на голову Меріно, а той завдав різкого удару у верхній лівий кут воріт Німеччини – 2:1.

Перемога над господарем цьогорічного Євро дозволила іспанцям першими вийти до півфіналу змагань. В 1/2 фіналу підопічні Оскара де Ла Фуенте зустрінуться з переможцем пари Португалія – Франція. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, іншу пару півфіналістів визначать за підсумками матчів Нідерланди – Туреччина та Англія – Швейцарія у чвертьфіналі Євро-2024.