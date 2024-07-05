Євро-2024: Іспанія в овертаймі дотисла Німеччину та вийшла до півфіналу змагань

Збірна Іспанії на останніх хвилинах здолала Німеччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.
Команди розпочали матч доволі агресивно. На перших хвилинах німець Тоні Кроос агресивно сфолив проти Педрі, травмувавши молодого іспанця. За декілька хвилин ветеран Бундестім небезпечно вдарив Ламіна Ямала.
Перший небезпечний момент створив іспанський вундеркінд Ямал на 15 хвилині: він пробив зі штрафного удару під стінкою і зовсім трішки не влучив. За 6 хвилин Гаверц виграв боротьбу на другому поверсі і пробив по воротах іспанців – іспанський голкіпер Сімон зафіксував м’яч у руках.
У другому таймі Ямал самотужки пройшов правим флангом та викотив під удар Ольмо. Останній в один дотик покотив м’яч у лівий кут воріт німців – 1:0. На 69-й півзахисник Бундестім Андріх потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, але Сімон зміг врятувати свою команду в ефектному падінні.
Під кінець матчу німці посилювали тиск: на 77-й Фюллькруг відгукнувся на простріл та пробив, влучивши у праву стійку іспанців. Підопічні Юліана Нагельсманна пробивали по воротах за першої ж нагоди, але захисники «Фурії Рохи», зокрема Карвахаль та Лапорт, вдало блокували спроби суперників. Один з кращих моментів Німеччини змарнував Гаверц на 81 хвилині: німець перехопив пас Сімона від воріт, зблизився з голкіпером та намагався перекинути його, пробивши вище воріт.
Зрівняти рахунок вдалося на 89-й: німці після затяжної атаки змогли доправити м’яч до Віртца, який у штрафному майданчику в один дотик пробив у лівий кут воріт іспанців – м’яч з відскоком від газону залетів у володіння Сімона.
На 119 хвилині Ольмо подав на голову Меріно, а той завдав різкого удару у верхній лівий кут воріт Німеччини – 2:1.
Перемога над господарем цьогорічного Євро дозволила іспанцям першими вийти до півфіналу змагань. В 1/2 фіналу підопічні Оскара де Ла Фуенте зустрінуться з переможцем пари Португалія – Франція. Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, іншу пару півфіналістів визначать за підсумками матчів Нідерланди – Туреччина та Англія – Швейцарія у чвертьфіналі Євро-2024.