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​Сьогодні в 1/4 фіналу Євро-2024 зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

​Сьогодні в 1/4 фіналу Євро-2024 зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини
Тренування збірної Нідерландів (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 6 липня, збірна Нідерландів з футболу проведе чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з одним із відкриттів нинішньої першості - командою Туреччини, яка в першому раунді плей-оф вибила Австрію.

Гра відбудеться на головній арені чемпіонату - Олімпійському стадіоні в Берліні - і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець пари  у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Англія – Швейцарія, який також відбудеться сьогодні, о 19:00. 

Команди зустрічалися між собою 14 разів. Результатом стало  - шість перемог у Нідерландів, чотири – у Туреччини. Востаннє суперники зустрічалися у відборі до чемпіонату світу-2022, обмінявшись надрезультативними домашніми перемогами: у Стамбулі господарі виграли 4:2, а в Амстердамі "помаранчеві" взяли переконливий реванш 6:1.

За оцінками експертів Favbet, фаворитом сьогоднішнього протистояння є збірна Нідерландів. На перемогу "помаранчевих" в основний час матчу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,15. Виграш Туреччини оцінюють в 5,90. 

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