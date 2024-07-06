​Сьогодні в 1/4 фіналу Євро-2024 зустрінуться збірні Нідерландів та Туреччини

Сьогодні, 6 липня, збірна Нідерландів з футболу проведе чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи з одним із відкриттів нинішньої першості - командою Туреччини, яка в першому раунді плей-оф вибила Австрію.

Гра відбудеться на головній арені чемпіонату - Олімпійському стадіоні в Берліні - і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець пари у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Англія – Швейцарія, який також відбудеться сьогодні, о 19:00.

Команди зустрічалися між собою 14 разів. Результатом стало - шість перемог у Нідерландів, чотири – у Туреччини. Востаннє суперники зустрічалися у відборі до чемпіонату світу-2022, обмінявшись надрезультативними домашніми перемогами: у Стамбулі господарі виграли 4:2, а в Амстердамі "помаранчеві" взяли переконливий реванш 6:1.

За оцінками експертів Favbet, фаворитом сьогоднішнього протистояння є збірна Нідерландів. На перемогу "помаранчевих" в основний час матчу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,15. Виграш Туреччини оцінюють в 5,90.