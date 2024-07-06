Збірна Англії перемогла Швейцарію в серії післяматчевих пенальті та пройшла до півфіналу Євро-2024

За підсумками основного часу команди забили по одному голу.

Збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті (5:3, 1:1 після основного часу) у чвертьфіналі Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Упродовж гри команди діяли обережно, не створюючи небезпечні моменти. Перший гольовий шанс завершився взяттям воріт. На 75 хвилині форвард швейцарців Брель Емболо першим зорієнтувався у штрафному майданчику Джордана Пікфорда та пробив у лівий кут воріт – 0:1.

За 5 хвилин Деклан Райс віддав пас на Бакайо Сака, який змістився з флангу в центр та завдав обвідного удару в лівий кут воріт англійців – 1:1.

В овертаймі активнішими були англійці: на 96-й Райс пробив з метрів 25-ти, але воротар Швейцарії Ян Зоммер витягнув м’яч біля правої стійки воріт. На 117 хвилині вінгер швейцарів Джордан Шакірі ледь не поклав «сухий лист», але м’яч після подачі з кутового влучив у праву хрестовину.

Переможця матчу визначили у серії післяматчевих пенальті. У складі англійців усі п’ятеро футболістів реалізували свої удари, а у швейцарців не забив Мануель Аканджі.

У чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться з переможцем пари Нідерланди – Туреччина.

Нагадаємо, в іншому півфінальному поєдинку Євро-2024 зіграють збірні Іспанії та Франції.