Мер Барселони наполягає на необхідності обмеження туризму

Мер іспанської Барселони Жауме Кольбоні наполягає, що місто змушене запроваджувати обмеження для туристів, оскільки не може впоратись з їхнім напливом.
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кольбоні, обмеження потрібні для того, аби місто не перетворилось на "парк розваг".
Мер зазначив, що він не може впливати на попит, який, за його словами, є безмежним і може зростати від 3% до 8% на рік, що "жодне місто не зможе поглинути".
"Якщо у вас є театр на 300 місць, ви не можете продати 500 (квитків), навіть якщо у черзі стоїть 200 людей... Усьому є межа", - пояснив Кольбоні.
Минулого року Барселону відвідало близько 26 мільйонів людей. Зараз місцева влада також готується до потенційно рекордного припливу туристів.
"Туризм має слугувати моделі міста, а не навпаки. Це те, що ми робимо в Барселоні", – додав Кольбоні.
За які обмеження для туристів виступає міська влада Барселони
- Раніше Кольбоні заявив, що підтримує заборону здачі квартир в оренду туристам, оскільки опитування показало, що 75% мешканців Барселони підтримують її. Крім того, мер не планує послаблювати чинну заборону на відкриття нових готелів у центрі міста.
- Водночас Кольбоні назвав протест з обливанням туристів водою "абсолютно ганебним" і таким, що не відповідає духу Барселони. Він наголосив, що всі туристи є бажаними гостями міста.
- Нещодавно Кольбоні також оголосив про плани підвищити туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.