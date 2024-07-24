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Мер Барселони наполягає на необхідності обмеження туризму

Місто не може впоратися з великим напливом туристів.

Мер Барселони наполягає на необхідності обмеження туризму
Скульптура «Жінка та Птиця» (Хуан Міро), Барселона
Фото: wikipedia

Мер іспанської Барселони Жауме Кольбоні наполягає, що місто змушене запроваджувати обмеження для туристів, оскільки не може впоратись з їхнім напливом.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кольбоні, обмеження  потрібні для того,  аби місто не перетворилось на "парк розваг".

Мер зазначив, що він не може впливати на попит, який, за його словами, є безмежним і може зростати від 3% до 8% на рік, що "жодне місто не зможе поглинути".

"Якщо у вас є театр на 300 місць, ви не можете продати 500 (квитків), навіть якщо у черзі стоїть 200 людей... Усьому є межа", - пояснив Кольбоні.

Минулого року Барселону відвідало близько 26 мільйонів людей. Зараз місцева влада також готується до потенційно рекордного припливу туристів. 

"Туризм має слугувати моделі міста, а не навпаки. Це те, що ми робимо в Барселоні", – додав Кольбоні.

За які обмеження для туристів виступає міська влада Барселони

  • Раніше Кольбоні заявив, що підтримує заборону здачі квартир в оренду туристам, оскільки опитування показало, що 75% мешканців Барселони підтримують її. Крім того, мер не планує послаблювати чинну заборону на відкриття нових готелів у центрі міста.
  • Водночас Кольбоні назвав протест з обливанням туристів водою "абсолютно ганебним" і таким, що не відповідає духу Барселони. Він наголосив, що всі туристи є бажаними гостями міста.
  • Нещодавно Кольбоні також оголосив про плани підвищити туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.
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