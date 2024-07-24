Мер Барселони наполягає на необхідності обмеження туризму

Місто не може впоратися з великим напливом туристів.

Мер іспанської Барселони Жауме Кольбоні наполягає, що місто змушене запроваджувати обмеження для туристів, оскільки не може впоратись з їхнім напливом.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кольбоні, обмеження потрібні для того, аби місто не перетворилось на "парк розваг".

Мер зазначив, що він не може впливати на попит, який, за його словами, є безмежним і може зростати від 3% до 8% на рік, що "жодне місто не зможе поглинути".

"Якщо у вас є театр на 300 місць, ви не можете продати 500 (квитків), навіть якщо у черзі стоїть 200 людей... Усьому є межа", - пояснив Кольбоні.

Минулого року Барселону відвідало близько 26 мільйонів людей. Зараз місцева влада також готується до потенційно рекордного припливу туристів.

"Туризм має слугувати моделі міста, а не навпаки. Це те, що ми робимо в Барселоні", – додав Кольбоні.

За які обмеження для туристів виступає міська влада Барселони