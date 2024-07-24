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У Вашингтоні поліція арештувала сотні мітингарів, які увірвалися в одну з будівель Капітолію

Мітинигарі, які позиціонували себе як євреї, закликали перестати озброювати Ізраїль. 

У Вашингтоні поліція арештувала сотні мітингарів, які увірвалися в одну з будівель Капітолію
Мітинг у будівлі Конгресу
Фото: скріншот

Американська поліція повідомила про арешт мітингарів, які влаштували незаконний протест у одній з офісних будівель Конгресу – Cannon Rotunda. Правоохоронці наголосили, що демонстрації всередині будівель Конгресу заборонені.

У повідомленні в X поліція повідомила, що закликала мітингарів піти, інакше їх арештують. Однак на них це не подіяло.

"Вони не зупинилися, тож ми арештували їх", – ідеться у повідомленні. 

За оновленими даними, арештували близько 200 людей. 

За даними медіа, мітинг був пропалестинським, а його учасники, які позиціонували себе як євреї, закликали перестати озброювати Ізраїль. Акція відбулася за день до виступу в Конгресі ізраїльського прем'єра. Цей візит стане для нього першою закордонною поїздкою після початку нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. 

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