Рятувальні роботи тривають. Стан інших пасажирів не підтверджено.

У Непалі в авіакастрофу потрапив літак, у якому перебувало 19 осіб. Відомо, що пілот отримав поранення, пише DW.

Літак Saurya Airlines розбився під час зльоту під час тестового рейсу зі столиці Катманду до туристичного міста Покхара.

На борту літака перебували два члени екіпажу та 17 інших співробітників, повідомили у поліції.

“Пілота врятували, він госпіталізований. Зараз неможливо підтвердити стан інших людей на борту. Багато хто не вижив”, ‒ сказав він.

Генеральний директор аеропорту Катманду повідомив AFP, що додаткові подробиці “ще підтверджуються”.

На кадрах інциденту видно великий стовп диму з пожежними на місці події. “Рятувальні роботи тривають”, ‒ повідомили військові Непалу.

Saurya Airlines експлуатує регіональні літаки Bombardier CRJ 200 на внутрішніх маршрутах.

Авіаційний сектор Непалу має незадовільні показники безпеки через недостатнє навчання та технічне обслуговування. Європейський Союз заборонив усім непальським авіакомпаніям доступ до свого повітряного простору.

Фото: EPA/UPG