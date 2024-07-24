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У Британії чоловік у лижній масці з двома кухонними ножами напав на військового

Потерпілий боровся з нападником і вижив. 

У Британії чоловік у лижній масці з двома кухонними ножами напав на військового
Фото: The Mirror

У Великій Британії, в Чатемі, уночі чоловік напав на військовослужбовця поблизу військової бази.Нападник з лижною маскою на обличчі був озброєний двома кухонними ножами, пише The Telegraph.

Напад стався поблизу штаб-квартири британської королівської військової школи військово-інженерного полку. Підозрюваного вже затримали.

Постраждалий боровся з нападником. Він вижив.

Під час нападу потерпілий був вбраний у військову форму та перебував неподалік казарм.

Газета пише, що, вочевидь, поліція не розглядає тероризм як причину нападу. Однак до розслідування долучать розвідку MI5 – вона має вивчити минуле чоловіка. 

"Шокований та приголомшений новинами про те, що військовий зазнав нападу в Кенті. Всі наші думки з соладатами, їхніми родинами та нашою спільнотою Збройних Сил, яка служить та береже нашу безпеку", – прокоментував прем'єр-міністр Кір Стармер у X.

Він побажав пораненому стрімкого одужання. 

Британський міністр оборони Грант Шеппс, коментуючи напад, сказав, що він слугує доказом щоденного ризику, з яким стикаються військові. 

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