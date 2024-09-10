​США запровадили санкції проти компаній і фізосіб з Ірану та Росії

Це крок Вашингтона у відповідь на постачання іранських балістичних ракет до РФ.

Міністерство фінансів США заявило, що вносить до санкційного списку десять фізичних та шість юридичних осіб, що базуються в Ірані та Росії.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Також під обмежувальні заходи потрапили чотири судна, за допомогою яких Іран зміг постачати компоненти зброї та систем озброєння, включаючи безпілотні літальні апарати і балістичні ракети ближньої дії.

Під санкції потрапили, зокрема, авіакомпанія Iran Air, що базується в Тегерані, і яка виконує як пасажирські, так і вантажні перевезення; посадовці Корпусу вартових ісламської революції та MODAFL (іранське Міноборони) які причетні до постачання балістичних ракет Росії та підготовки військових кадрів РФ; російський власник суден, якими перевозили військові вантажі; мережа транспортної компанії Azadegan, конструкторське бюро Farzanegan. та ін.