У США заарештували продавця лазерної техніки, через якого товар продавали “Росатому”

Сему Бхамбхані висунули обвинувачення у співпраці з громадянином Росії, який збував лазерне обладнання уряду РФ.

У США колишнього продавця з компанії виробника лазерних зварювальних апаратів заарештували за обвинуваченням у змові з метою обійти санкції проти Росії, аби продати товар підрозділу російської державної ядерної компанії “Росатом”.

Про це пише Reuters.

Сему Бхамбхані висунули обвинувачення у співпраці з громадянином Росії, який перепродував лазерне обладнання російському уряду. Стверджується, що вони використовували підроблені експортні документи, щоб приховати справжнього отримувача апаратів від уряду США.

Бхамбхані звільнили під підписку про невиїзд після того. Він не визнав себе винним у змові та контрабанді під час судового засідання в Бостоні.

Чоловік працював продавцем для глобального постачальника лазерного обладнання, яке використовується для зварювання, маркування, різання, глибокого гравіювання та систем переміщення, що має заводи у Род-Айленді та Флориді.

Обладнання з 2015 по 2021 рік продавали дочірньому підприємству “Росатома” у російському Єкатеринбурзі, яке виробляло компоненти для ядерних боєприпасів і низку цивільних товарів. У обвинувачувальних документах стверджується, що Бхамбхані час від часу обговорював з передбачуваним посередником, російським громадянином на ім’я Максим Тесленко, необхідність знайти способи обійти експортний контроль США, щоб зробити продажі можливими. Тесленку також висунули обвинувачення, він мешкає у Москві.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року уряд США посилив обмеження щодо можливості компаній експортувати товари, які Росія могла б використовувати у своїй оборонній, аерокосмічній та морській промисловості.