Кім Чен Ин заявив, що збільшить ядерний потенціал КНДР для протистояння зі США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна “експоненціально” збільшить свій ядерний арсенал, аби протистояти Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

Про це пише DW з посиланням на державні ЗМІ країни.

Політик виступив на заході з нагоди річниці заснування КНДР.

Кім зазначає, що нація повинна підготувати свій “ядерний потенціал і свою готовність використовувати його належним чином у будь-який момент для забезпечення прав безпеки держави”, повідомляє KCNA.

Він додав, що для протидії загрозам з боку американців та їхніх “послідовників” необхідна потужна військова сила.

Хоча Кім висловлював схожі погрози в минулому, експерти вважають, що він, ймовірно, проведе провокаційні випробування зброї напередодні виборів президента США в листопаді.

Співпраця Південної Кореї зі США

Очільник Північної Кореї також протестує проти нового курсу оборонної співпраці США та Південною Кореєю, спрямованого на інтеграцію американської ядерної зброї зі звичайною зброєю Сеулу для протидії Пхеньяна. За його словами, Північ стикається з “серйозною загрозою” через “безрозсудне розширення” регіонального військового блоку під керівництвом США, який “тепер перетворюється на ядерний”.

Сьогодні влада Південної Кореї проведе нараду з питань оборони з членами Командування ООН (UNC).

Багатонаціональні військові сили очолює командувач збройних сил США, дислокованих у Південній Кореї. Німеччина стала останньою, хто приєднався до UNC. Сили допомагають охороняти міцно укріплений кордон із Північчю та мають намір захищати Південь, якщо почнеться війна.

Ядерна міць Північної Кореї

З 2022 року Північна Корея значно розширила свою програму створення ядерної зброї, зросла кількість випробувань ракет.

Декілька аналітиків вважають, що хоча Півночі все ще потрібно подолати технологічні бар'єри для створення балістичних ракет великої дальності, які можуть досягти материкової частини США, вона вже володіє тими, які можуть вразити ключові цілі в Південній Кореї та Японії.