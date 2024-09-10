Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Висока мода, шпигунський трилер, некошерне кохання: 8 серіалів вересня
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
ГоловнаСвіт

США та Китай провели переговори, щоб урегулювати загострення у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Це є кроком вперед у поступовому відновленні американсько-китайських військових комунікацій на високому рівні за останні місяці.

США та Китай провели переговори, щоб урегулювати загострення у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
Прапори США та Китаю
Фото: Kapital.kz

Американські та китайські військові командири вперше за довгий час провели переговори,щоб урегулювати ситуацію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та відновити лінії військового зв’язку, розірвані більше двох років тому.

Про це пише CNN.

Адмірал Індійсько-Тихоокеанського командування США Самуель Папаро та генерал У Янань, командувач Південним командуванням Народно-визвольної армії (НВАК) поспілкувалися по відеозв'язку. Це є кроком вперед у поступовому відновленні американсько-китайських військових комунікацій на високому рівні за останні місяці, оскільки обидві сторони намагаються вирішити деякі напружені ситуації, зокрема через агресію Пекіна в Південно-Китайському морі та щодо Тайваю.

Про цю зустріч домовилися раніше під час візиту радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана до Пекіна наприкінці минулого місяця.

У серпні 2022 року Пекін розірвав міжвійськові зв’язки зі США на високому рівні після візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, який правляча Комуністична партія Китаю вважає своїм власним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies