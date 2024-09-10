США та Китай провели переговори, щоб урегулювати загострення у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

Американські та китайські військові командири вперше за довгий час провели переговори,щоб урегулювати ситуацію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та відновити лінії військового зв’язку, розірвані більше двох років тому.
Про це пише CNN.
Адмірал Індійсько-Тихоокеанського командування США Самуель Папаро та генерал У Янань, командувач Південним командуванням Народно-визвольної армії (НВАК) поспілкувалися по відеозв'язку. Це є кроком вперед у поступовому відновленні американсько-китайських військових комунікацій на високому рівні за останні місяці, оскільки обидві сторони намагаються вирішити деякі напружені ситуації, зокрема через агресію Пекіна в Південно-Китайському морі та щодо Тайваю.
Про цю зустріч домовилися раніше під час візиту радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана до Пекіна наприкінці минулого місяця.
У серпні 2022 року Пекін розірвав міжвійськові зв’язки зі США на високому рівні після візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, який правляча Комуністична партія Китаю вважає своїм власним.
- На початку літа глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що постійний діалог з Китаєм та його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
- Згодом стало відомо, що ще у березні цього року США і Китай відновили неофіційні переговори щодо ядерної програми.
- У липні цього року Китай вийшов з перемовин зі США щодо контролю за зброєю. Цей крок у Пекіні пояснили підтримкою Тайваню з боку США.