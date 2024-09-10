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У середу тимчасово заблокують рух у центрі Києва та двох районах. Управління держохорони назвало причину

Киян і гостей столиці закликали врахувати ці обмеження під час пересування містом.

У середу тимчасово заблокують рух у центрі Києва та двох районах. Управління держохорони назвало причину
Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи, фото ілюстративне
Фото: president.gov.ua

11 вересня у центрі Києва та Печерському і Шевченківському районах тимчасово заблокують дорожній рух.

Про це повідомило Управління державної охорони.

В УДО пояснили, що цього дня відбуватиметься саміт Кримської платформи. 

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", - додали в управлінні.

УДО повідомило, що відповідно до законодавства, лідерам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечують державну охорону. Військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду гостей.

"Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх", - додали в управлінні.

  • Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що цьогоріч саміт Кримської платформи пройде у Ризі (Латвія).
  • Саміт Кримської платформи – ініціатива Володимира Зеленського, яка відбувається щорічно. 
  • Наприклад, у Чехії торік вдалося зібрати 70 спікерів парламентів та міжпарламентських установ.
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