У середу тимчасово заблокують рух у центрі Києва та двох районах. Управління держохорони назвало причину

11 вересня у центрі Києва та Печерському і Шевченківському районах тимчасово заблокують дорожній рух.
Про це повідомило Управління державної охорони.
В УДО пояснили, що цього дня відбуватиметься саміт Кримської платформи.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", - додали в управлінні.
УДО повідомило, що відповідно до законодавства, лідерам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечують державну охорону. Військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду гостей.
"Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх", - додали в управлінні.
- Раніше спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомляв, що цьогоріч саміт Кримської платформи пройде у Ризі (Латвія).
- Саміт Кримської платформи – ініціатива Володимира Зеленського, яка відбувається щорічно.
- Наприклад, у Чехії торік вдалося зібрати 70 спікерів парламентів та міжпарламентських установ.