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Росіяни скинули три КАБи на Сумську громаду

Жертв і постраждалих немає. 

Росіяни скинули три КАБи на Сумську громаду
Фото: Сумська міська рада

В одному з сіл Сумської громади, за попередньою інформацією, розірвались три КАБи.

Про це повідомляє Сумська міська рада у Telegram.

"В одному з сіл громади поблизу з територією бази аграрного підприємства, за попередньою інформацією, розірвалось три КАБи. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені незначні пошкодження господарських споруд та аграрної техніки. Працівники підприємства ліквідували загоряння сухої трави на полі, яке знаходиться в безпосередній близькості до господарських приміщень.

Фото: Сумська міська рада

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