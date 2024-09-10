Росіяни скинули три КАБи на Сумську громаду

Жертв і постраждалих немає.

В одному з сіл Сумської громади, за попередньою інформацією, розірвались три КАБи.

Про це повідомляє Сумська міська рада у Telegram.

"В одному з сіл громади поблизу з територією бази аграрного підприємства, за попередньою інформацією, розірвалось три КАБи. Жертв і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені незначні пошкодження господарських споруд та аграрної техніки. Працівники підприємства ліквідували загоряння сухої трави на полі, яке знаходиться в безпосередній близькості до господарських приміщень.