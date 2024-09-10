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Чотири людини постраждали через російські обстріли Херсонщини, одна - у важкому стані

У чоловіка - вибухова і відкрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення.

Чотири людини постраждали через російські обстріли Херсонщини, одна - у важкому стані
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Близько 17:00 10 вересня російська армія обстріляла Станіслав на Херсонщині.

Як повідомили у Херсонській обласній військові адміністрації, під ворожий удар потрапили двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку. У них контузії і вибухові травми. Бригада "швидкої" надала потерпілим меддопомогу на місці.

Також ворог вдарив по селищу Кіндійці, що на околиці Херсона.

Керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що в лікарню забрали чоловіка у тяжкому стані.

"У потерпілого вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення. Чоловік отримав їх внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона. В цей момент він був в автівці", - розповів деталі атаки росіян Мрочко.

Ще отримав поранення житель Херсона - близько 17.30 росіяни скинули в обласному центрі вибухівку з БпЛА.  У потерпілого - уламкове поранення руки. 

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