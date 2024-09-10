Росіяни створюють клони чат-ботів, які розробив український Координаційний штаб із питань полонених

У штабі закликали звертатися лише до перевірених державних структур України.

Росіяни почали копіювати створені Координаційним штабом державні проєкти для російських родичів полонених.

Як повідомили у штабі, такі “двійники” обіцяють українцям допомогу у пошуку рідних у ворожому полоні або інформацію про них.

"Ворог навмисно намагається залучити якнайбільшу авдиторію та накопичити відомості про українців для своїх підступних цілей, а саме - вербування громадян, шантажу, погроз, маніпуляції настроями родин оборонців та розхитування суспільства. В жодному разі не надавайте стороннім застосункам, а також анонімним джерелам, номери своїх телефонів, банківських рахунків, персональні дані або дані своїх близьких", - закликав Координаційний штаб.

Інформація, яку родичі залишатимуть на таких платформах, може нашкодити бійцям у полоні. Крім того, відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів.

"Звертайтеся лише до верифікованих державних структур України", - наголосили у штабі.