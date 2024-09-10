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Побиття військовослужбовця у Смілі: підозрюваного оголосили в розшук

Прокурори скерували до суду клопотання про його затримання. 

Побиття військовослужбовця у Смілі: підозрюваного оголосили в розшук
Ілюстративне фото
Фото: badnews.org.ru

Повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця у місті Сміла на Черкащині. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

Прокурори скерували до суду клопотання про його затримання і доставлення до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що передувало

Інцидент трапився ще 3 вересня, але черкаська поліція повідомила про нього учора. У цьому повідомленні правоохоронці заявили, що бійка відбулася через конфлікт на дорозі між місцевим мешканцем та батьками колишнього військового. Батьки розповіли сину про інцидент, і той вирішив знайти водія, який їх підрізав. Власника авто на місці події він не застав, тож вирішив знайти його через соцмережі. 

Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку. 

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