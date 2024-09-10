Росіяни завдали по Нікопольському району за день понад 20 атак

Внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.

Сьогодні, 10 вересня, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив за день понад двадцять атак важкою артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкодження отримали адмінбудівля та дитячий садок. Крім того, були понівечені п'ять приватних та два садові будинки. Обстрілами зачепило дві господарські споруди та авто, ще одна автівка зайнялася.

Також росіяни знищили автомобіль у Марганецькій громаді, в ній же потрощені комунальне підприємство та оселя місцевих.

Крім того, окупаційні війська били по Покровській та Мирівській громадах, де наслідки наразі з'ясовують.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.