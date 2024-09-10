Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали по Нікопольському району за день понад 20 атак

Внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих. 

Росіяни завдали по Нікопольському району за день понад 20 атак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 10 вересня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 вересня, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив за день понад двадцять атак важкою артилерією та дронами. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкодження отримали адмінбудівля та дитячий садок. Крім того, були понівечені п'ять приватних та два садові будинки. Обстрілами зачепило дві господарські споруди та авто, ще одна автівка зайнялася. 

Підписуйтесь на наш Google News

Також росіяни знищили автомобіль у Марганецькій громаді, в ній же потрощені комунальне підприємство та оселя місцевих. 

Крім того, окупаційні війська били по Покровській та Мирівській громадах, де наслідки наразі з'ясовують.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies