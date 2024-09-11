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Росія обстріляла авто рятувальників, які евакуйовували цивільних у Донецькій області

Пошкоджено два броньовані авто. Двоє рятувальників поранені. 

Росія обстріляла авто рятувальників, які евакуйовували цивільних у Донецькій області
Росія обстріляла авто рятувальників
Фото: ДСНС України в Telegram

У Донецькій області евакуаційна група рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Поранені двоє людей.

Це – рятувальники з Запорізької та Херсонської областей. Ворог обстріляв їх під час евакуації цивільного населення, повідомили в ДСНС. 

Машина рятувальників потрапила під обстріл
Фото: ДСНС України в Telegram
Машина рятувальників потрапила під обстріл
У Донецькій області ворог обстріляв авто рятувальників
Фото: ДСНС України в Telegram
У Донецькій області ворог обстріляв авто рятувальників

"Пошкоджено 2 броньовані автомобілі. Поранених евакуйовано до лікарні", – повідомили рятувальники. 

  • Тактика ударів по машинах під час евакуації – звична для російської армії. Вона б'є по авто цивільних, ДСНС, поліції, а також завдає повторних ударів, знаючи, що на місці обстрілу перебувають медики та військові. 
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