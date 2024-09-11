Росія обстріляла авто рятувальників, які евакуйовували цивільних у Донецькій області

У Донецькій області евакуаційна група рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Поранені двоє людей.
Це – рятувальники з Запорізької та Херсонської областей. Ворог обстріляв їх під час евакуації цивільного населення, повідомили в ДСНС.
"Пошкоджено 2 броньовані автомобілі. Поранених евакуйовано до лікарні", – повідомили рятувальники.
- Тактика ударів по машинах під час евакуації – звична для російської армії. Вона б'є по авто цивільних, ДСНС, поліції, а також завдає повторних ударів, знаючи, що на місці обстрілу перебувають медики та військові.