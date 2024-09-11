Росія обстріляла авто рятувальників, які евакуйовували цивільних у Донецькій області

У Донецькій області евакуаційна група рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Поранені двоє людей.

Це – рятувальники з Запорізької та Херсонської областей. Ворог обстріляв їх під час евакуації цивільного населення, повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС України в Telegram Машина рятувальників потрапила під обстріл

Фото: ДСНС України в Telegram У Донецькій області ворог обстріляв авто рятувальників

"Пошкоджено 2 броньовані автомобілі. Поранених евакуйовано до лікарні", – повідомили рятувальники.