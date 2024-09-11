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У Києві на місці колишнього скверу чекістів відкрили меморіал вшанування трагедії кримських татар

Відкриття відбулося в межах четвертого саміту Кримської платформи. 

Відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві.
Фото: ОПУ
Відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві.

У Києві відкрили український національний меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу. Відкриття відбулося в медах четвертого саміту Кримської платформи

Участь у заході, окрім українських посадовців, взяли українські захисники, президент Литви, прем'єрка Латвії, прем'єр Хорватії, голова Сенату Чехії, голова парламенту Молдови, представники дипломатичного корпусу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський

"Ще донедавна тут був сквер чекістів. І нікому з вас не потрібно пояснювати, хто це. У ваших країнах знають і пам'ятають про їхні жахливі злочини", – сказав президент.

Президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв під час відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві, 11 вересня 2024 р.
Фото: ОПУ
Президент Володимир Зеленський та лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв під час відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві, 11 вересня 2024 р.

Меморіал присвяченій вшануванню пам'яті геноциду кримських татар. Він буде символом того, що тирани неодмінно зазнають поразки. 

"Крим – це Україна. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому", – сказав президент.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв додав, що меморіал не лише присвячений пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, із яким сусідом доводиться жити.

Меморіал, присвячений кримським татарам
Фото: скрін
Меморіал, присвячений кримським татарам

Відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві, 11 вересня 2024 р.
Фото: скрин відео
Відкриття меморіалу кримськотатарського народу в Києві, 11 вересня 2024 р.

"Жителі Криму вже 10 років перебувають у лапах правонаступників і послідовників того режиму, який здійснював масовий геноцид кримськотатарського народу", – навели його слова на сайті президента. 

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