РФ атакувала 18 населених пунктів Херсонщини. 13 людей поранені

Окупанти поцілили у освітній заклад, пошкодили газопровід, автобус та приватні автомобілі.

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Упродовж доби атакувала 18 населених пунктів Херсонщини. 13 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Понятівка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Олександрівка, Антонівка, Берегове, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Козацьке, Микільське, Тягинка, Садове, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, автобус та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136".