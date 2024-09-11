Адміністрація Байдена "опрацьовує" зняття заборони на удари по РФ

Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз опрацьовує" питання зняття заборони на використання наданої США дальнобійної зброї по цілях на території Росії.

Як пише Reuters, президент дав відповідь на пряме запитання журналістів, чи буде Вашингтон надавати Україні довгоочікуваний дозвіл вражати російські військові об'єкти поза межам прикордонної смуги.

Джерела агенції стверджують, що угода про зняття заборони була готова ще минулого тижня. Втім Києву доведеться досить довго чекати на поставки достатньої кількості далекобійних ракет, адже у Пентагоні мають вирішити певні "технічні питання".