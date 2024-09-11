МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
ГоловнаСуспільствоВійна

Адміністрація Байдена "опрацьовує" зняття заборони на удари по РФ

Президент США підтвердив, що питання стоїть на порядку денному.

Адміністрація Байдена "опрацьовує" зняття заборони на удари по РФ
Президент США Джо Байден
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Джо Байден заявив, що його адміністрація "просто зараз опрацьовує" питання зняття заборони на використання наданої США дальнобійної зброї по цілях на території Росії.

Як пише Reuters, президент дав відповідь на пряме запитання журналістів, чи буде Вашингтон надавати Україні довгоочікуваний дозвіл вражати російські військові об'єкти поза межам прикордонної смуги.

Джерела агенції стверджують, що угода про зняття заборони була готова ще минулого тижня. Втім Києву доведеться досить довго чекати на поставки достатньої кількості далекобійних ракет, адже у Пентагоні мають вирішити певні "технічні питання".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies