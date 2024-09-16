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МКСК включив режисерку фільму "Росіяни на війні" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

МКСК включив режисерку фільму "Росіяни на війні" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці
​Режисерка "росіян на війні" Анастасія Трофімова
Фото: EPA/UPG

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло російсько-канадську режисерку Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. 

Як повідомила пресслужба міністерства, колишню працівницю пропагандистського каналу «Russia Today» внесли до цього списку, зокрема за документальний фільм «Росіяни на війні» («Russians at War»), який вона зрежисувала.

Попри те, що стрічку продемонстрували на Венеційському кінофестивалі, показ фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) обмежили. Після першого сеансу фільм зняли з програми через заходи безпеки, спричинені обуренням Конгресу українців Канади, українських та іноземних урядовців. 

"Фільм поширює російську пропаганду та демонструє неприйнятну нейтральність щодо війни Росії проти України. Це пропагандистське кіно не приділяє належної уваги звірствам, скоєним Росією під час вторгнення, і не визнає їх", – зазначили у Мінкульті.

Фільм також просуває ідею, що ця війна є "конфліктом двох братніх народів", і що росіяни нібито так само є її жертвами, як і українці, що є неприйнятним в умовах реальних подій, які відбуваються в Україні. 

У міністерстві наголосили, що кожен подібний продукт, який спотворює реальність чи знімає відповідальність з агресора, є загрозою для всіх, хто бореться за свою свободу та гідність.

"Випадки, подібні до діяльності Трофімової, є частиною ширшої інформаційної війни, яку веде російська федерація, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа. Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як всередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу", – прокоментував міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Анастасія Трофімова стала 233-ю в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

У серпні МЗС засудило показ фільму "Росіяни на війні" на Венеційському кінофестивалі.

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