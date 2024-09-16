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ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова

Він працював на телеканалі "Росія 1", також відвідував окуповані Донеччину і Луганщину.

ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
російський пропагандист Олександр Коробов
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

15 вересня ліквідували російського пропагандиста Олександра Коробова на прізвисько "Краб".

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Інцидент стався у Бєлгороді. ГУР зазначило, що "Крабу" проломили череп".

"Пропагандист працював на каналі "Росія 1",  очолював його  бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ — телеканалу «Звєзда», та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора", - йдеться у повідомленні ГУР. Коробов - уродженець міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровського краю, а проживав фактично у Бєлгороді. 

Пропагандист відвідував Москву і працював на окупованих Луганщині та Донеччині.

Українська розвідка зазначила, що Коробов не лише "готував брехливі матеріали про війну, а й  особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України".  

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