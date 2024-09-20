НАЗК не побачило невідповідності між реальним рівнем життя генерала СБУ Вітюка і доходами в декларації

НАЗК не знайшло невідповідностей між задекларованим і реальним рівнем життя генерала СБУ Іллі Вітюка. Раніше "Слідство. Інфо" виявило в родини посадовця елітну нерухомість вартістю щонайменше в 25,5 млн гривень.

У відповідь журналістам "Слідство.Інфо" в Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що завершили моніторинг способу життя Іллі Вітюка 10 вересня. НАЗК не встановило різниці між вартістю майна та законними доходами.

"Наразі щодо майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Національним агентством не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у п’ятсот і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів", – цитують журналісти агентство.

НАЗК перевіряло спосіб життя генерала з квітня, після публікації журналістів, коли ті з'ясували, що його дружина торік купила квартиру за 21,5 млн грн. Також вона відкрила ФОП і почала отримувати мільйонні надходження – це відбулося після призначення Вітюка очільником Департаменту кібербезпеки.

Володіє нерухомістю і мати Вітюка.

У травні, після виходу журналістського розслідування, президент звільнив Іллю Вітюка з посади голови департаменту в СБУ.