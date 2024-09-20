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Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету на наступний рік

Уряд представляв документ у порожній залі

Порошенко розкритикував проєкт Держбюджету на наступний рік
Петро Порошенко у Верховній Раді
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на 2025 рік, який сьогодні уряд представив у парламенті. Експрезидент також обурився, що представлення головного фінансового документа країни, де триває війна, відбувається у порожній залі, бо депутати монобільшості проігнорували засідання парламенту, повідомляє пресслужба "ЄС".    

«Не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розгляду презентації бюджету. Зала порожня, а представників «Європейської Солідарності» зараз на 25% більше, ніж представників «Слуг народу». Тому що все вирішено не в стінах Верховної Ради», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що у презентації Держбюджету-2025 на Дорожній фонд виділяють 43,2 млрд грн.

«І не тільки з коштів платників податків, а ще й з коштів воїнів. Бо військовий ПДФО знову перерозподіляють туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу вимогу. Пане міністр, прошу це врахувати і зарахувати ПДФО там, де військові платять, на рахунок бригад. Вони швидше, ефективніше і без корупції закуплять на ці гроші», – звернувся Порошенко до очільника Міністерства фінансів.

«Знайдіть мужність і поверніть цей ганебний документ уряду. Уряду за економіку – двійка, за політику – двійка, за оборону – двійка. В такому вигляді цей бюджет приймати не можна», – резюмував Петро Порошенко.

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