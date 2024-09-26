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Медичні помилки лікарів: що можна зробити, аби їх ставало менше

Навесні цього року в Чехії стався жахливий випадок. Лікарі переплутали пацієнток і зробили аборт жінці зі здоровим плодом.

За даними ВООЗ, у світі щорічно стається понад 3 млн смертей, спричинених небезпечним наданням медпослуг.

Шкоді кожному з 20 пацієнтів можна було б запобігти. Тому робота над помилками в медзакладах є критично важливою для забезпечення безпеки пацієнтів та підвищення якості медичних послуг. Системної роботи на рівні держави з лікарськими помилками немає, тож її впроваджують окремі медичні команди за власними ініціативами.

Як це працює на практиці, розповідає Сергій Орел, операційний директор багатопрофільної лікарні "Добробут" на проспекті Миколи Бажана.

Сергій Орел
Фото: надано Добробутом
Сергій Орел

Чому робота над помилками важлива

В Україні, як і в інших країнах, законодавство не вимагає від медзакладів працювати над помилками — це добровільна справа. Чому ми почали? Тому що дбаємо про безпеку пацієнтів і прагнемо покращити якість своїх послуг. 

Якщо до нас приїдуть міжнародні аудитори для проведення сертифікації, то спочатку запитають, чи є у нас правила роботи з інцидентами. Бо якщо керівництво клініки стверджує, що помилок немає, це означає, що їх просто не бачать або приховують. І те, й інше — погана ознака.

Правила роботи з інцидентами (так в цивілізованій світовій медицині прийнято називати помилки) — частина стандартів надання тих медпослуг, що стосуються безпеки пацієнтів. Йдеться не про те, що лікарі вас точно вилікують, а що вони робитимуть це максимально безпечно. 

В українській лікарській спільноті не прийнято визнавати свої помилки. Тоді як у відомій американській клініці Mayo на стенді з інформацією про хірургів можна побачити кількість летальних результатів кожного з них за рік. За даними опитування, проведеного серед пацієнтів компанією Social Research, саме тут «ставлять правильні діагнози і приймають безпомилкові рішення», «саме сюди варто звертатися, якщо ви серйозно хворі», «це верховний суд медрішень».

Помилки стаються. Важливо мінімізувати їхню кількість. І це дозволяють зробити саме правила поведінки з інцидентами. 

Найкраще цей підхід ілюструє цивільна авіація. Неважливо, де сталася помилка — її не приховують, навпаки – аналізують і результати повідомляють всім задіяним. Так вдалося досягти безпеки польотів.

'Добробут' на проспекті Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом
'Добробут' на проспекті Миколи Бажана.

За рік у світі розбивається умовно один літак, гине близько 200 людей. А лише в США через медпомилки “розбиваються” два літаки на день – це від 50 до 100 тис смертей пацієнтів на рік. Це можуть бути не лише неправильні призначення або лікування, але й помилкові ідентифікація пацієнтів, маркування препаратів тощо.

Наприклад, щоб не траплялося таких ситуацій, як вище описана у Чехії, в операційній перед кожною операцією медкоманда проговорює певний чек-лист: треба вголос представити себе і пацієнта, назвати вид операції, наркоз, зробити маркування – ліва чи права сторона, тощо.

Коли ці правила виконуються, то переплутати пацієнтів неможливо. ВООЗ ще в 2008 році розробив чек-лист для хірургічних стаціонарів, який є золотим стандартом на сьогодні.

Працювати з інцидентами важливо, щоб виявити та зафіксувати помилки, а потім системно знижувати ризик їхнього повторення.

Що таке інцидент

Якось наш лікар відправив пацієнта з підозрою на апендицит на рентген, а сам пішов, бо його зміна закінчилася. На щастя, людина не постраждала, але лікар порушив правила – отже це інцидент, який варто зафіксувати і розібрати. Інцидентами ми називаємо помилки у роботі персоналу медзакладу — від незначних і дрібних до серйозних. Це ненормальна подія. Коли щось пішло не так. І вона може позначитися на якості наданих послуг.

Рентгенографія у 'Добробуті' на пр. Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом
Рентгенографія у 'Добробуті' на пр. Миколи Бажана.

Зазвичай порушують правила, які вже існують у медзакладі, або потрібні правила не зафіксовані. У другому випадку після розбору інциденту треба щось запровадити, щоб уникнути подібних помилок надалі.

Інциденти ділять на:

  • потенційні помилки,

  • помилки,

  • екстремальні події.

Потенційна помилка (Near Miss) – коли вона ледве не сталась. Наприклад, лікар записав некоректне дозування препарату, при перевірці призначення помилку виявили та відкоригували. Але є ризик, що наступного разу некоректне призначення не помітять і пацієнту введуть препарат не в потрібному дозуванні. Тому “майже помилка” розглядається як і інші помилки.

Помилка (Error) – коли помилка сталась і знизила якість меддопомоги або наразила на небезпеку пацієнта. Це могло статися через неправильні дії, бездіяльність або зайві дії як людей, так і апаратури. Приклад – та ситуація з лікарем, який не простежив за пацієнтом з підозрою на апендицит після рентгену.

Екстремальна подія (Sentinel Event) – помилка, необов’язково медична, яка значно зашкодила здоров’ю, могла призвести навіть до насилля, інвалідності чи смерті.

Прийом у отоляринголога у багатопрофільній лікарні 'Добробут' на пр. Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом
Прийом у отоляринголога у багатопрофільній лікарні 'Добробут' на пр. Миколи Бажана.

При розборі інциденту може виявитися, що він є не настільки критичним, як процеси, які до нього призвели або могли призвести. І їх раніше не помічали. Буває, що один випадок нічого поганого не спричинить, а ланцюжок таких подій - може.

Якось в одну з наших лікарень батьки принесли дитину, яка не дихала. Це екстремальна подія. Наші працівники регулярно проходять курси BLS - базової домедичної допомоги. Вони намагалися реанімувати, але виявилося, що дитина померла ще вдома. Цей випадок ми потім розібрали по секундах. Після нього всі педіатри оновили знання з першої допомоги. І ми взяли ще одного менеджера для прийому пацієнтів, тому що в таких екстрених ситуаціях хтось має повністю бути залученим в непередбачуваний процес, але й решту пацієнтів треба обслуговувати.

Як це працює 

Ми в “Добробуті” на Бажана почали працювати з інцидентами з моменту відкриття на початку 2023 року. Я завжди намагаюсь донести до команди, що наша мета – не пошук винного. Головне, щоб ми могли визначити проблему і вирішити її, щоб навчилися разом її аналізувати. Ми збираємося і обговорюємо, що, де, коли сталося, чому і що до цього призвело.

Ми пропрацювали так рік і тоді вирішили зафіксувати процес документально. Так і виникли правила управління інцидентами в нашій мережі.

Ресепшн багатопрофільної лікарні 'Добробут' на пр. Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом
Ресепшн багатопрофільної лікарні 'Добробут' на пр. Миколи Бажана.

Але робота над помилками може працювати і без наказу згори. Для цього будь-хто з працівників має почуватися в безпеці, щоб при виявленні інциденту доповісти про нього, описати, потім розібрати в команді та доповісти всім, як треба діяти в таких ситуаціях. Можна написати відповідний наказ, але якщо культури безпеки в команді немає, його не будуть виконувати, буде “нуль інцидентів”.

Фінансове заохочення не спрацює, покарання – тим паче. Коли ми показуємо, що розбір помилок робить нас краще і безпечніше – інцидентів стало в рази менше.

Алгоритм дій 

У “Добробуті” при виявленні інциденту будь-якого виду співробітник повинен:

  • вжити заходів для покращення стану пацієнта (перша допомога, огляд та інше) та подбати про захист здоров’я оточення (наприклад, видалити потенційно небезпечні біологічні рідини, предмети);

  • повідомити про інцидент лікарю або іншим – за необхідності;

  • відобразити/зберегти факти, інформацію про інцидент (запам’ятати стан пацієнта при інциденті, взяти зразки для аналізу, сфотографувати місце інциденту, зберегти упаковку, ампулу, етикетку препарату тощо);

  • протягом 24 годин з моменту події заповнити відповідну форму в нашій медсистемі, зробити це можна навіть анонімно. Важливо детально все описати, з власними висновками. Всі відповідальні отримають цю інформацію електронною поштою. 

Всі інциденти сортують на випадки з медичними, медикаментозними помилками з шкодою для здоров’я та без, а також немедичні випадки.

Пацієнтка отримує лікування у стаціонарі 'Добробуті' на пр. Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом
Пацієнтка отримує лікування у стаціонарі 'Добробуті' на пр. Миколи Бажана.

Детальний опис помилок потребує часу. І тому є ризик, що через рутину люди перестають робити ці записи. Тому ми створили цифровий інструмент, щоб співробітник міг просто заповнити відповідні поля в системі.

На початку роботи з інцидентами ризик зриву та саботажу завжди є, оскільки завжди в колективі буде хтось, хто волітиме приховати помилку або кому буде просто лінь все зафіксувати.

Все тримається на небайдужих. На початку ти спираєшся на них, і з часом формується культура – що говорити вголос про помилки не страшно, і люди починають пишатися тим, що вони це роблять.

Я радію тому, що у нас цей процес триває, помилок стає менше, ми започатковуємо нові процедури, яких не було. Наприклад, після історії з дитиною, яка не дихала, у нас медсестри в приймальному відділенні проходять розширений курс домедичної допомоги. І ми бачимо навіть непрямі результати роботи з помилками: страхові компанії нас люблять, працівникам комфортно працювати, пацієнтам подобається атмосфера в клініці. З таких деталей і формується якість та безпека медичних послуг.

'Добробут' на проспекті Миколи Бажана.
Фото: надано Добробутом
'Добробут' на проспекті Миколи Бажана.

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