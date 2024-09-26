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Червоний Хрест організував в Україні роботу мобільних реабілітаційних команд

Вони складаються з фізичного терапевта, його асистента та водія й здатні дістатися найвіддаленіших громад.

Червоний Хрест організував в Україні роботу мобільних реабілітаційних команд
Фото: скріншот

Червоний Хрест організував в Україні роботу мобільних реабілітаційних команд.

Про це організація повідомила у “Фейсбуці”. 

Зазначається, що надважливим етапом відновлення фізичного стану людей після травм чи важких хвороб є безперервна реабілітація. Але часом цей процес ускладнюється неможливістю людей довготривало знаходитися в реабілітаційних центрах чи віддаленістю проживання від великих міст.

Тому Українським Червоним Хрестом за сприяння партнерів були створені мобільні реабілітаційні команди. Вони складаються з фізичного терапевта, його асистента та водія й здатні дістатися найвіддаленіших громад.

Основна мета реабілітаційних заходів на місцях – допомагати з реабілітацією людям, які цього потребують, проте не здатні самі доїхати до реабілітаційних центрів. А також допомогти людям з інвалідністю не дискримінувати себе та не зазнавати дискримінації від суспільства, а вірити у власні сили та зцілюватися фізично і морально.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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