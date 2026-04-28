Президент Іраку доручив бізнесмену та власнику телеканалу Зайді сформувати новий уряд

Спочатку крісло очільника уряду прогнозували проіранському Нурі аль-Малікі, але ультиматум президента США Дональда Трампа змінив ситуацію.

Президент Іраку Нізар Амеде доручив бізнесмену, банкіру і власнику телеканалу Алі аз-Зайді сформувати уряд після його висунення найбільшим парламентським блоком.

Про це повідомляє France24.

Зайді є політичним новачком і ніколи раніше не обіймав урядову посаду.

Про заяву стало відомо невдовзі після того, як “Координаційна структура” – альянс шиїтських фракцій, пов'язаних з Іраном, – підтримала кандидатуру Зайді.

Координаційна структура спочатку підтримувала на посаду наступного прем’єра-міністра впливового діяча Нурі аль-Малікі, але ультиматум президента США Дональда Трампа змінив ситуацію. У січні Трамп погрожував припинити будь-яку підтримку Іраку, якщо дворазовий колишній прем'єр-міністр Малікі, який має тісні зв'язки з Тегераном, повернеться до влади.

Ірак тривалий час балансує між конкуруючими впливами своїх союзників – сусіднього Ірану та його головного ворога США.

Раніше повідомлялося, що США призупинили поставки доларів до Іраку та заморозила програми співпраці у сфері безпеки. Адміністрація Трампа вимагає ліквідувати потужні ополчення, що підтримуються Іраном.

В Іраку висування кандидата найбільшим шиїтським блоком фактично означає його призначення президентом, але погрози Трампа загнали іракських лідерів у глухий кут і змусили терміново шукати іншого кандидата.