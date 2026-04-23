Світ

WSJ: адміністрація Трампа посилила тиск на Ірак

США вимагають в Іраку ліквідувати ополчення, що підтримуються Іраном.

Ілюстративне фото: американські військові у Іраку
Фото: EPA/UPG

США призупинили поставки доларів до Іраку та заморозила програми співпраці у сфері безпеки. Адміністрація Трампа вимагає ліквідувати потужні ополчення, що підтримуються Іраном.

Про це пише WSJ.

За словами джерел видання, нещодавно посадовці Міністерства фінансів США заблокували доставку вантажним літаком майже 500 мільйонів доларів у банкнотах США, що є виручкою від продажу іракської нафти, через занепокоєння США щодо ополченців.

Це була друга запланована поставка доларів до Центрального банку Іраку, яку США затримали з початку війни з Іраном. Це сталося після тижнів нападів ополченців на американські об'єкти в Іраку та сусідніх країнах на знак підтримки Тегерана.

США повідомили Багдад, що також призупиняють фінансування деяких програм боротьби з тероризмом та навчання збройних сил, доки не припиняться напади ополченців, а іракські чиновники не вживуть заходів для ліквідації збройних угруповань.

Центральний банк Іраку заявив, що не відчуває нестачі американської валюти. Він «виконав усі запити банків та обмінних компаній на долари США», – йдеться у повідомленні банку.

Після вторгнення 2003 року Вашингтон погодився зберігати доходи Іраку від продажу нафти — десятки мільярдів доларів на рік — у Федеральному резерві Нью-Йорка. Щоб повернути виручені кошти назад в Ірак, США почали відправляти до Багдада готівкою до 13 мільярдів доларів на рік, щоб підтримувати функціонування його економіки, що базується переважно на готівці.

Американські чиновники заявили, що призупинення поставок доларів з Іраку є тимчасовим.

«Сполучені Штати не потерплять нападів на інтереси США та очікують, що іракський уряд негайно вживе всіх заходів для ліквідації пов’язаних з Іраном ополченських груп в Іраку», - заявив речник Державного департаменту.

