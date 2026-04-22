Британія починає боротьбу з обходом антиросійських санкцій: посилить перевірки експорту товарів

Великобританія посилює контроль за експортом товарів, щоб закрити лазівки для обходу санкцій проти Росії, пише The Guardian.

Міністр бізнесу Кріс Браянт повідомив, що уряд розробив «набагато жорсткіші» правила, які дозволять зупиняти постачання продукції до третіх країн, якщо виникне підозра, що кінцевим пунктом призначення є Росія.

Згідно з новими правилами, виробники будуть зобов’язані отримувати спеціальну ліцензію від Офісу з імплементації торговельних санкцій, якщо чиновники запідозрять ризик «перенаправлення» товарів. Зараз уряд може лише попередити компанію про свої сумніви, але не має законних підстав заборонити експорт. Після набуття чинності нових норм, вантажі без відповідної ліцензії зможуть зупиняти прямо на кордоні.

Рішення про посилення контролю ухвалили після розслідування щодо британської компанії, яка отримала дозвіл на продаж обладнання для виробництва вуглецевого волокна фірмі у Вірменії, пов’язаній із російським ВПК. Таке обладнання окупанти можуть використовувати для виготовлення ракет та дронів. Браянт наголосив, що мета нових обмежень — виснажити російську економіку та її військову потужність в Україні.